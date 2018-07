Rhein-Neckar Löwen holen gegen Flensburg siebten Sieg =

Mannheim (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen bleiben die Mannschaft der Stunde in der Handball-Bundesliga. Das Team von Trainer Gudmundur Gudmundsson besiegte am Dienstagabend in der Mannheimer SAP Arena die SG Flensburg-Handewitt mit 30:27 und baute seinen Startrekord auf sieben Erfolge in sieben Partien aus. Der Vizemeister aus Norddeutschland hingegen kassierte seine erste Niederlage.

Kölner Haie zurück an der Spitze: 3:0 gegen München

Köln (dpa) - Die Kölner Haie sind wieder Spitzenreiter der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Die Rheinländer bezwangen am Dienstagabend Schlusslicht EHC München mit 3:0 (1:0,1:0,1:0). In der Tabelle überholten die Haie von Ex-Bundestrainer Uwe Krupp die Adler Mannheim und haben nach neun Spielen 22 Punkte. Der Verfolger aus der Kurpfalz kommt auf 20 Zähler. Dritter sind die Augsburger Panther mit 19 Punkten - allerdings auch einem Spiel weniger als das Führungsduo.

Freudentränen bei Petkovic nach Achtelfinaleinzug in Linz

Linz (dpa) - Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier in Linz ins Achtelfinale eingezogen. Die 25-Jährige setzte sich am Dienstagabend mit 7:6 (7:3), 6:2 gegen die Tschechin Barbora Zahlavova-Strycova durch. Die Darmstädterin war durch eine Wildcard ins Hauptfeld der mit 220 000 Euro dotierten Tennis-Veranstaltung gekommen und weinte beim Siegerinterview vor Freude und Rührung. Ebenfalls in der zweiten Runde steht Julia Görges. Die 23-Jährige aus Bad Oldesloe gewann gegen die Slowakin Daniela Hantuchova mit 6:4 und 7:6 (7:5).

1. FC Nürnberg wieder mit Gewinn - «Schritt nach vorne»

Nürnberg (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg hat im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut einen Gewinn erwirtschaftet. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, weist er zum Bilanzstichtag am 30. Juni 2012 unter dem Strich einen Betrag von 4 Millionen Euro aus. Ein Jahr zuvor waren 4,3 Millionen Euro übrig geblieben.

Klinsmann zum Trainingsauftakt ohne Superstar Donovan

Miami (dpa) - Jürgen Klinsmann hat beim Auftakttraining zur Vorbereitung auf die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Antigua & Barbuda sowie Guatemala auf seinen Superstar Landon Donovan verzichten müssen. Die Teamärzte untersuchten stattdessen das Knie des Fußball-Profis von L.A. Galaxy. Donovan hatte sich daran am vergangenen Samstag beim Ligaspiel gegen Salt Lake verletzt. Die zuständigen Mediziner wollten die erste Gelegenheit nutzen, sich das Knie des Offensivspielers genauer anzuschauen.

Ehemaliger Football-Trainer zu maximal 60 Jahren Haft verurteilt =

Bellefonte (dpa) - Der ehemalige Football-Trainer Jerry Sandusky ist wegen zigfachen Kindesmissbrauchs zu mehreren Jahrzehnten Haft verurteilt worden. Der 68-Jährige muss mindestens 30 bis maximal 60 Jahre ins Gefängnis. Das Urteil fällte Richter John Cleland vom Centre County Court in Bellefonte am Dienstag im US-Bundesstaat Pennsylvania. Sandusky war zuvor bereits des 45-fachen Kindesmissbrauchs an zehn Jungen für schuldig befunden worden.