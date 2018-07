Roswell (dpa) - Felix Baumgartners Rekordsprung aus 36 Kilometern Höhe soll nach einiger Verzögerung wegen zu starken Windes doch noch heute stattfinden. Wetterexperte Don Day erklärte, es sei fast windstill geworden. Einem Start stehe in den kommenden zwei Stunden nichts mehr im Wege, wenn das Wetter weiterhin mitspiele. Mitarbeiter haben demnach bereits am Flugfeld in Roswell damit begonnen, den Heliumballon auszurollen, der den Österreicher in die Stratosphäre bringen soll. Baumgartner selbst bereitete sich unterdessen auf seinen Sprung vor und zog sich seinen Druckanzug an.

