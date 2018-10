Roswell/Wien (dpa) - Bangen auch beim Wetter: Beim geplanten Rekordsprung aus der Stratosphäre hat der Wind kurz vor dem geplanten Start des Extremsportlers Felix Baumgartner (43) Probleme bereitet.

Entgegen früherer Prognosen wehte er in Roswell (US-Bundesstaat New Mexico) zu stark. Der Start wurde zunächst um etwa eineinhalb Stunden verschoben, wie ein Pressesprecher des Projekts am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Der 43-Jährige will als erster Mensch nur mit einem Druckanzug und einem Helm bekleidet im freien Fall die Schallmauer durchbrechen.

Eigentlich hätte es am Dienstag bereits um 14.00 Uhr MESZ losgehen sollen. Dann jedoch wartete das Team rund um Baumgartner ab, ob das Wetter einen Startversuch um 15.30 Uhr MESZ zulassen würde. Wenn nicht, sollte es gegen 16.00 Uhr MESZ eine Entscheidung geben, ob der Rekordversuch überhaupt noch am Dienstag gewagt wird. Baumgartner befand sich in der Zwischenzeit in seinem Wohnwagen am Flugfeld und schlief.

Baumgartner will mit einem Heliumballon rund drei Stunden lang in die Stratosphäre aufsteigen. Beim Start müssen allerdings optimale Wetter- und Windverhältnisse herrschen, da der Ballon zehnmal dünner ist als eine herkömmliche Plastiktüte. Zu großer Widerstand würde die äußere Hülle beschädigen. Allein die richtige Positionierung des Ballons dauert acht Stunden.

Die Vorbereitung für das halsbrecherische Projekt läuft bereits seit fünf Jahren: Akribisch wurde jeder Schritt der Mission von Wissenschaftlern und Raumfahrt-Experten geplant.

Während des Aufstiegs wird Baumgartner in einer handgefertigten Kapsel sitzen, die ein Käfig zusätzlich schützt. Das Modul soll den Extremsportler vor den unwirtlichen Gegebenheiten in der Stratosphäre schützen. Extreme Kälte und der niedrige Sauerstoffgehalt machen dort oben am meisten zu schaffen.

Sobald Baumgartner in 36 Kilometern Höhe angekommen ist, steigt er aus der Kapsel und nutzt eine Plattform an ihr als stabile Absprungmöglichkeit. Dabei schützen ihn nur noch ein spezieller Druckanzug und ein Helm.

Etwa 30 Sekunden nach dem Sturz in die Tiefe - in etwa 32 Kilometern Höhe - soll Baumgartner die Schallmauer durchbrechen. Dafür muss er es schaffen, seinen Körper extrem starr zu halten. Dabei wird es nach Expertenangaben keinen Knall zu hören geben, wie er etwa beim Überschall-Jet Concorde typisch war, da der Luftwiderstand in so großer Höhe zu gering ist.

Etwa fünfeinhalb Minuten wird dann der freie Fall des Extremsportlers dauern. Im Idealfall zieht Baumgartner in einer Höhe von 1500 Metern selbst einen Fallschirm und landet wieder heil auf der Erde. Sollte er noch in der Luft ins Trudeln geraten, wird sich ein Fallschirm automatisch öffnen.

Sieben Ärzte stehen Baumgartner während der Mission zur Verfügung, die sich sowohl am Boden als auch in einem Helikopter in der Luft positionieren. Umliegende Krankenhäuser sind über den Sprung informiert und haben spezielle Druckkammern vorbereitet, in denen er im Notfall behandelt werden könnte.

Das 1315 Kilogramm schwere Modul wird nach dem Absprung per Fernsteuerung vom Heliumballon losgelöst und mittels eines Fallschirm-Systems langsam auf die Erde abgesenkt. Ein eingebautes GPS-System ermöglichte dem Team jederzeit die Ortung.

Baumgartner, der sich in den Tagen vor seinem Rekordvorhaben in Roswell erholt und Zeit mit seiner Familie verbracht hat, meldete sich kurz vor dem Sprung bei seinen Fans. Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte er ein Video: «Ich weiß, dass ihr mir alle die Daumen drückt. Macht das auch weiterhin, denn es bedeutet mir sehr viel.»

Bei einem erfolgreichen Sprung würde der Salzburger gleich vier Rekorde brechen: die höchste bemannte Ballonfahrt, den längsten freien Fall, die höchste im freien Fall erreichte Geschwindigkeit und den höchsten Absprung der Welt.

