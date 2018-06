Stockholm (AFP) Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Franzosen Serge Haroche und den US-Wissenschaftler David Wineland. Die beiden würden für "bahnbrechende experimentelle Methoden" geehrt, um Quantensysteme zu messen und zu manipulieren, erklärte die Nobel-Jury des Karolinska-Instituts am Dienstag in Stockholm. Der Preis ist dieses Jahr mit acht Millionen schwedischen Kronen (fast 930.000 Euro) dotiert.

