Madrid (SID) - Den spanischen Fußball-Fans droht am Freitag der Blick in die Röhre: Bis Dienstagmittag hatte sich nach Informationen von Radio Marca noch kein heimischer TV-Sender die Übertragungsrechte für das WM-Qualifikationsspiel des Welt- und Europameisters gegen Weißrussland in Minsk gesichert.

Weder der öffentlich-rechtliche Sender TVE, noch der Privatsender Telecinco, die sich zuletzt mit den Live-Übertragungen der Länderspiele abgewechselt hatten, haben bislang die Schatulle geöffnet. Der Vermarkter Sportfive verlangt angeblich 1,5 Millionen Euro für die Rechte am dritten Qualifikationsspiel der Spanier für die WM 2014 in Brasilien.

Die Übertragungen der Nationalmannschaftsspiele gelten in Spanien als "von allgemeinem Interesse" und sind gesetzlich garantiert.