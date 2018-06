New York (dpa) - Der von Großbritannien ausgelieferte Hassprediger Abu Hamza hat vor Gericht in New York auf nicht schuldig plädiert. Dem gebürtigen Ägypter wird unter anderem die Beteiligung an einer Geiselnahme 1998 im Jemen mit tödlichen Folgen zur Last gelegt. Ebenso wie zwei mit ihm angeklagte Männer wies der Islamist alle elf Anklagepunkte zurück, wie das «Wall Street Journal» berichtete. Hamza war am Wochenende nach jahrelangem juristischen Tauziehen von Großbritannien an die USA ausgeliefert worden. Dem 54-Jährigen droht lebenslange Haft.

