Rom (AFP) Die Zahl der Hungernden in der Welt ist in den vergangenen Jahren weiter zurückgegangen, doch immer noch ist jeder achte Mensch ohne ausreichende Ernährung: Im Zeitraum 2010-2012 waren 868 Millionen Menschen weltweit chronisch unterernährt, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hervorgeht. 2010 hatte die FAO 925 Millionen Hungernde gezählt, im Jahr davor hatte ihre Zahl sogar die Eine-Milliarde-Grenze überschritten. "Mit knapp 870 Millionen bleibt die Zahl der Hungernden unannehmbar hoch," mahnte die FAO.

