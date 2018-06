Bellefonte (AFP) Wegen des sexuellen Missbrauchs von Jungen muss der frühere US-Footballtrainer Jerry Sandusky mindestens 30 Jahre hinter Gitter. Bei der Verkündung des Strafmaßes in Bellefonte im Bundesstaat Pennsylvania erklärte Richter John Cleland am Dienstag, der 68-jährige Sandusky solle für den Rest seines Lebens im Gefängnis bleiben. Der spektakuläre Prozess um den bekannten Football-Coach hatte die USA lange in Atem gehalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.