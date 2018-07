Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat den großen, gelben Vogel Bibo aus der "Sesamstraße" als Wahlkampfhelfer entdeckt. Obamas Wahlkampfteam machte sich in einem am Dienstag veröffentlichten Online-Video über die Ankündigung des republikanischen Herausforderers Mitt Romney lustig, dem öffentlich-rechtlichen Sender PBS - Bibos Heimat - die Fördergelder zu streichen. In den vergangenen Tagen hatte Obama das Schicksal von Bibo bereits in seine Wahlkampfreden eingeflochten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.