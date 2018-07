Los Angeles (AFP) Nach Verzögerungen wegen schlechten Wetters hat der österreichische Fallschirmspringer Felix Baumgartner nun doch mit den Vorbereitungen für seinen Rekordversuch im US-Bundesstaat New Mexico begonnen. Die neue Startzeit des Extremsportlers, der bei einem Sprung aus 36 Kilometern Höhe im freien Fall als erster Mensch die Schallmauer durchbrechen will, sei am Dienstag um 11.15 Uhr (Ortszeit, 19.15 Uhr MESZ), erklärten die Organisatoren. Der 43-Jährige sollte eigentlich schon um 06.00 morgens mit einem Helium-Ballon aufsteigen, ehe er sich in einem Spezialanzug zur Erde stürzt.

