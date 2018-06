Stockholm (dpa) - Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an Serge Haroche aus Frankreich und den US-Amerikaner David Wineland. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.Zum Auftakt des jährlichen Nobelpreis-Reigens hatten der Brite John Gurdon und der Japaner Shinya Yamanaka gestern die Auszeichnung für Medizin zuerkannt bekommen. Sie hatten erwachsene Zellen in ein Embryonalstadium zurückverwandelt.

