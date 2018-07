Stockholm (dpa) - Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an Serge Haroche aus Frankreich und den US-Amerikaner David Wineland. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften mit. Die beiden Forscher haben bahnbrechende experimentelle Methoden entwickelt, die es ermöglichen, Quantensysteme zu manipulieren. Wineland schuf Grundlagen für Atomuhren. Die feierliche Überreichung der Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.