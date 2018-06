Buenos Aires (AFP) Eine Richterin hat in Brasilien eine Abtreibung nach einer Vergewaltigung in letzter Minute verhindert. Es sei nicht möglich, "ein Unrecht wieder gutzumachen, indem man ein noch schwereres und nicht umkehrbares Unrecht begeht", befand die Richterin Miriam Rustan de Estrada am Dienstag und untersagte die für den selben Tag in einem Krankenhaus von Buenos Aires geplante Abtreibung bei einem 32-jährigen Vergewaltigungsopfer.

