Prag (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck ist zu einem eintägigen Besuch in Tschechien eingetroffen. Zum Auftakt wird er auf der Prager Burg vom tschechischen Präsidenten Vaclav Klaus empfangen.

Im Mittelpunkt des Gesprächs dürften aktuelle europapolitische Fragen stehen. Auch ein Treffen des Bundespräsidenten mit Ministerpräsident Petr Necas ist vorgesehen.

Am Mittwochnachmittag besucht Gauck die Deutsche Botschaft in Prag und will auf dem Balkon des Gebäudes an die Monate vor dem Mauerfall erinnern. Am 30. September 1989 hatte der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher dort Tausende von DDR-Bürgern darüber informiert, dass sie in die Bundesrepublik ausreisen dürfen.

Der Bundespräsident