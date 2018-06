Berlin (AFP) Nach dem Scheitern der Fusionspläne zwischen den Luftfahrt- und Rüstungskonzernen EADS und BAE Systems hat die Bundesregierung EADS-Chef Thomas Enders ihr Vertrauen ausgesprochen. Die Bundesregierung nehme die Entscheidung der Unternehmen zur Kenntnis, die Fusionsgespräche für gescheitert zu erklären, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Sie unterstütze die "bereits heute vorhandene Zusammenarbeit" der beiden Unternehmen und habe "volles Vertrauen in die unternehmerische Führung von EADS".

