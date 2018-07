Leipzig (AFP) Die Berliner Stadtautobahn A 100 darf wie geplant ausgebaut werden. Einige klagende Anwohner haben aber womöglich noch Anspruch auf einen verbesserten Schallschutz, wie das Bundesverwaltungsgericht in einem am Mittwoch in Leipzig verkündeten Urteil entschied. (Az: 9 A 10.11 u.a.)

