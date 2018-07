Brüssel (AFP) Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) hat angesichts des anhaltenden Konflikts im Nordkosovo von den NATO-Partnern eine Veränderung der militärischen Planungen gefordert. "Die Sicherheitslage im Kosovo ist unterschiedlich, sie ist im Süden deutlich besser als im Norden", sagte de Maizière am Rande eines Treffens der NATO-Verteidigungsminister zur Kosovo-Mission KFOR am Mittwoch in Brüssel. "Das muss auch eine Abbildung in den militärischen Planungen finden."

