Berlin (AFP) Wer als Au-pair ins Ausland gehen will, kann sich dabei an einem Gütezeichen für Vermittlungsagenturen orientieren. Das Gütezeichen "Au-pair Outgoing" der Gütegemeinschaft Au-pair sollten am Mittwoch 20 Agenturen bekommen, wie das Bundesfamilienministerium in Berlin mitteilte. Die Prüfkriterien für das Gütezeichen setzten neue Standards für die Vermittlung, erklärte das Ministerium.

