Berlin (AFP) Die Linke im Bundestag dringt angesichts steigender Energiepreise auf Entlastungen für Verbraucher mit geringen Einkommen. Ein am Mittwoch in Berlin vorgestelltes Konzept sieht ein kostenloses Stromkontingent für alle Hauhalte und eine Abwrackprämie für Stromfresser vor. "Wir stehen am Scheideweg der Energiewende", sagte Fraktionschef Gregor Gysi bei der Vorstellung des Konzepts. "Wenn jetzt nicht endlich ihre soziale Dimension ins Zentrum des politischen Handelns rückt, wird sie scheitern."

