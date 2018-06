Bonn (AFP) Gut fünf Monate nach der Messerattacke auf Polizeibeamte in Bonn hat am Mittwoch vor dem Bonner Landgericht der Prozess gegen einen mutmaßlichen Salafisten begonnen. Der 26-Jährige soll bei Ausschreitungen von Salafisten am 5. Mai einen Polizisten und dessen Kollegin mit Messerstichen im Oberschenkelbereich schwer verletzt haben. Die Tat beging er laut Anklage bei einer Demonstration gegen eine Kundgebung, bei der die rechte Gruppe Pro NRW Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.