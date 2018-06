Mainz (AFP) Nach seinem Auftritt in der Fernsehsendung "Wetten dass..?" ist am Samstag ein Hund ums Leben gekommen. Der vierjährige Toypudel Monarch stieß sich unmittelbar nach seinem Einsatz in der Show beim Springen von einer Bank den Kopf und fiel in Ohnmacht, wie das ZDF am Mittwoch in Mainz mitteilte. "Tiermedizinisch wurde er umgehend versorgt, konnte aber leider nicht gerettet werden", hieß es in einer Mitteilung des Senders, der damit just am Welthundetag den Tod des Pudels bestätigte.

