Frankfurt/Main (AFP) Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main wird erneut über eine Entschädigung für den Kindsmörder Magnus G. verhandelt. Vor dem OLG begann am Mittwochvormittag ein Berufungsverfahren in dem Rechtsstreit, der sich um Gewaltandrohungen gegen Magnus G. in einer Vernehmung bei der Polizei dreht. Der Vorsitzende Richter Ulrich Stump kündigte für Mittwochnachmittag eine Entscheidung an.

