Frankfurt/Main (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) und fünf westliche Kollegen haben in einem gemeinsamen Appell die weltweite Abschaffung der Todesstrafe gefordert. Die Strafe sei eine "Praxis, die im 21. Jahrhundert keine Berechtigung mehr hat", hieß es in einem Artikel, der am Mittwoch anlässlich des Welttags zur Abschaffung der Todesstrafe in der "Frankfurter Rundschau" veröffentlicht wurde. "Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Liechtenstein und die Schweiz engagieren sich an vorderster Front für die vollständige Abschaffung der Todesstrafe", hieß es weiter.

