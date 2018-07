Brüssel (AFP) Die Europäische Union hält an ihrem Erweiterungsprozess fest, da dieser "Frieden, Sicherheit und Wohlstand" des Kontinents fördere. Das ist die Quintessenz des diesjährigen, 75 Seiten umfassenden EU-Erweiterungsberichts, in dem am Mittwoch in Brüssel eine Zwischenbilanz für acht mögliche Beitrittsländer gezogen wurde.

