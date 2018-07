Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Karin Baal (72) hat einen 40-jährigen Verehrer. «Ich wäre offen für eine neue Liebe und meine damit nicht nur Händchenhalten», sagte die in Berlin lebende Kinolegende der Zeitschrift «Bunte».

«Wenn schon, dann alles. So ein junger nackter Mann im Bett ist doch was Herrliches.» Baal berichtete auch von ihrer Alkoholabhängigkeit. Seit zwölf Jahren sei sie jetzt trocken. «Wenn ich heute merke, dass ich gern wieder trinken würde, gehe ich sofort zu den Anonymen Alkoholikern.» Ihre größte Stütze sei ihr Sohn: «Thomas ist immer rührend besorgt um mich und hat wahnsinnig viel Verständnis für mich.» Am 16. Oktober erscheint Baals Autobiografie «Ungezähmt».