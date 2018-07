Gelsenkirchen (SID) - Jermaine Jones möchte seine Bundesliga-Karriere bei Schalke 04 ausklingen lassen und seine Laufbahn dann in den USA beenden. "Ich habe schon zu Horst Heldt (Manager, d. Red.) gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, noch vier Jahre auf Schalke zu spielen. Ich denke, dass ich innerhalb von Europa nicht mehr wechseln möchte und die Bundesliga-Laufbahn auf Schalke beende. Später will ich meine Karriere aber dann in den USA ausklingen lassen", sagte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler der Sport Bild.

Jones, der bei den Königsblauen noch einen Vertrag bis 2014 besitzt, zeigte sich wie andere Spieler auch "ein bisschen enttäuscht" über die Pfiffe der eigenen Fans. "So etwas habe ich in den vielen Jahren, die ich auf Schalke bin, noch nie erlebt", sagte Jones: "Es darf nicht sein, dass jüngere Spieler Angst haben zu Hause zu spielen."