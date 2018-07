Köln (SID) - Titelverteidiger Turbine Potsdam und Vizemeister VfL Wolfsburg haben in der Frauenfußball-Bundesliga Boden auf den Spitzenreiter 1. FFC Frankfurt gutgemacht. In Nachholspielen besiegte Potsdam den SC Bad Neuenahr mit 5:1 (2:1), Wolfsburg bezwang den SC Freiburg 1:0 (1:0). Turbine und der VfL liegen in der Tabelle nur noch einen Punkt hinter dem kriselnden siebenmaligen Meister vom Main, der nach fünf Spielen zehn Zähler auf dem Konto hat.

Überragende Akteurin bei Potsdam, das den dritten Sieg im vierten Spiel verbuchte, war Stürmerin Yuki Ogimi. Die Weltmeisterin aus Japan erzielte vier Tore (21./53./54./64.). Das zwischenzeitliche 2:0 ging auf das Konto von Genoveva Anonma (29.), der Torschützenkönigin der vergangenen Saison. Für Bad Neuenahr, das die erste Saisonniederlage hinnehmen musste, erzielte U20-Vizeweltmeisterin Leonie Maier (43.) den Ehrentreffer.

Wolfsburg, das wie Potsdam in der Champions League nach zwei Erfolgen souverän ins Achtelfinale eingezogen war, wahrte gegen Freiburg durch einen verwandelten Foulelfmeter von Nationalspielerin Lena Goeßling (32.) mit dem dritten Sieg in Serie seine weiße Weste ohne Gegentreffer.

Am Mittwochabend wendete der FCR Duisburg beim 1:1 (0:1) bei Bayer Leverkusen die drohende dritte Saisonniederlage erst kurz vor Schluss ab. Dabei kam es zu einem Deja-vu-Erlebnis: Wie drei Tage zuvor im Pokal-Duell an gleicher Stelle (2:1 n.V.) zerstörte Duisburgs japanische Stürmerin Kozue Ando (84.) mit einem späten Treffer die Leverkusener Hoffnungen auf den Sieg. Zuvor hatte Innenverteidigerin Marith Prießen (3.) die Gastgeberinnen früh in Führung gebracht.