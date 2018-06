Rom (AFP) Die Steuerbefreiung bestimmter kirchlicher Immobilien in Italien soll 2013 wegfallen. Die Neuregelung werde zum 1. Januar in Kraft treten und im Einklang mit den Rechtsnormen der Europäischen Union stehen, erklärte das Amt von Ministerpräsident Mario Monti am Dienstagabend. Am Montag hatte der Staatsrat in Rom als oberstes Verwaltungsgericht ein von der Regierung vorgelegtes Dekret außer Kraft gesetzt, doch beharrte die Regierung auf einer Neuregelung.

