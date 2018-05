Frankfurt (dpa) - Der Bodybuilder, Schauspieler und Politiker Arnold Schwarzenegger will jetzt ein neues Lebenskapitel aufschlagen. «Nach Terminator und Gouvernator kommt jetzt Educator», sagte der 65-Jährige auf der Frankfurter Buchmesse bei der Vorstellung seiner Biografie «Total Recall». Dazu hatten sich mehrere hundert Schaulustige eingefunden. Er werde als Professor an dem nach ihm benannten «Institute on State and Global Policy» der Universität von Südkalifornien arbeiten, kündigte Schwarzenegger an. «Ich bin immer noch hungrig», so Schwarzenegger.

