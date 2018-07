Düsseldorf (dpa) - Bei der ZDF-Show «Wetten, dass..?» ist nach einer Hunde-Wette ein kleiner Pudel am Bühnenrand gestorben. Das ZDF bestätigte am Mittwoch einen Bericht von «Bild.de».

Als Wettkandidatin Monika Thaler anhand von Hundehaarbüscheln mit verbundenen Augen die Rasse mehrerer Tiere erriet, saß Toypudel «Monarch» (4) noch im Hintergrund bei seinem Frauchen auf dem Schoß. Nach Angaben des ZDF sprang der Hund aber nach Ende der Wette von seiner Bank, kam dabei unglücklich auf - und stieß sich den Kopf.

Ein Tiermediziner griff sofort ein, konnte das Tier aber nicht mehr retten. Die erfolgreiche Wettkandidatin bekam laut «Bild.de» von dem Unfall nichts mit. Auch das Publikum bemerkte von dem kleinen Drama in der Show nichts. Das ZDF bedauerte den Tod des vierjährigen Pudels in einer Stellungnahme «außerordentlich».

«Monarch» war nach ZDF-Angaben als Ausstellungshund ähnliche Belastungen mit vielen Menschen und Scheinwerferlicht gewöhnt. Mit den Hundebesitzern sei vorher geklärt worden, dass die Hunde einer solchen Situation gewachsen seien.

Der Deutsche Tierschutzbund kritisierte das ZDF und merkte in einer Mitteilung am Mittwoch an, dass Tiere nicht auf die Bühne gehörten. Präsident Thomas Schröder betonte: «Publikum, grelles Licht, ein gerade für Hundeohren extrem hoher Geräuschpegel sind grundsätzlich keine Umgebung für Tiere. Die Wette hätte auch ohne Tiere im Saal funktioniert.»

