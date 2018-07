Berlin (dpa) - «Der kleine König Dezember» hat einen neuen Thronfolger: Der Schauspieler Gustav Peter Wöhler (56) übernimmt die Hauptrolle des verstorbenen Dirk Bach in dem gleichnamigen Stück am Berliner Schlosspark Theater.

Wie der Intendant Dieter Hallervorden am Mittwoch mitteilte, ist die Premiere für den 28. Oktober geplant. Wöhler sagte: «Die Entscheidung, Dirk Bachs Rolle zu übernehmen, kam schnell und spontan - nicht nur aus Respekt für Dirk, sondern auch aus Solidarität mit dem Schlosspark Theater.»

Wöhler übernehme nicht nur eine schauspielerische Aufgabe, sondern spiele die Rolle «in Andenken an Dirk Bach», sagte ein Theatersprecher. «Von der schauspielerischen Qualität ist er auch in der Kürze der Zeit in der Lage, die Rolle gut auf die Bühne zu bringen.» Bach war am 1. Oktober mit 51 Jahren an Herzversagen gestorben.

Der 1,70 Meter große Gustav Peter Wöhler trat bereits 2010 im Schlosspark Theater auf. Damals spielte er im Stück «Am goldenen See» die Rolle des Postboten Charlie. Zuletzt stand er bei «Sams im Glück» vor der Kamera. Immer wieder übernahm er lustige Rollen, etwa im Kinofilm «7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug». Mehrfach trat er im Tatort auf.

