Peking (dpa) - Vorjahressieger Tony Martin hat die zweite Etappe der Peking-Rundfahrt gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der Zeitfahr-Weltmeister setzte sich nach einer Attacke auf einer Abfahrt im letzten Teil des 126 Kilometer langen Teilstücks durch.

Der gebürtige Cottbuser Radprofi verwies Francesco Gavazzi vom Team Astana und Liquigas-Profi Eros Capecchi um 46 Sekunden auf die Plätze und durfte sich im Stadtbezirk Men Tou Gou das rote Leader-Trikot überstreifen. Schon wenige Kilometer vor dem Ziel ballte Martin in Richtung TV-Kamera siegesgewiss die Faust.

Im Gesamtklassement führt Martin nun 50 Sekunden vor Gavazzi und steht nach dem WM-Titel und der olympischen Silbermedaille vor seinem nächsten großen Erfolg in diesem Jahr. Im Vorjahr hatte er sich den Erfolg in China bei einem Zeitfahren gesichert, diesmal steht kein Kampf gegen die Uhr auf dem Programm. Auf der zweiten Etappe, die im Vorfeld wegen Unwettern und Erdrutschen verkürzt worden war, spielte der 27 Jahre alte Omega-Profi dennoch seine überragenden Fähigkeiten als Solist aus. Die Rundfahrt endet am Samstag.