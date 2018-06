Brüssel (SID) - Der niederländische Erfolgstrainer Marc Lammers soll Belgiens Hockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro zu einer Medaille führen. Lammers, der mit den niederländischen Frauen 2008 in Peking die Goldmedaille gewann, tritt beim Olympiafünften die Nachfolge des Australiers Colin Batch an. Die ersten Herausforderungen für Lammers sind die Champions Trophy in Melbourne (1. bis 9. Dezember) und die Heim-EM in Antwerpen (17. bis 25. August 2013).