Istanbul (AFP) Der türkische Armeechef Necet Özel hat dem Nachbarn Syrien mit heftigeren Vergeltungsschlägen gedroht, falls der Beschuss aus Syrien auf türkisches Staatsgebiet anhalten sollte. "Wenn das weitergeht, werden wir noch heftiger, noch schlimmer reagieren", sagte der Generalstabschef am Mittwoch bei einem Besuch in der Grenzstadt Akcakale, in der in den vergangenen Tagen mehrmals Granaten aus Syrien eingeschlagen waren. "Wir haben sofort geantwortet und (den Syrern) schwere Verluste beigebracht", sagte er nach einer Meldung des türkischen Fernsehsenders NTV.

