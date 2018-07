Stockholm (AFP) Der diesjährige Chemie-Nobelpreis geht an die US-Wissenschaftler Robert Lefkowitz und Brian Kobilka. Das gab die Akademie der Wissenschafen in Stockholm am Mittwoch bekannt. Der Preis ist mit acht Millionen schwedischen Kronen (fast 930.000 Euro) dotiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.