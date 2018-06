Washington (AFP) Durch eine verunreinigte Arznei sind in den USA bereits zwölf Menschen an Hirnhautentzündung gestorben. Durch die betreffenden Steroid-Injektionen seien insgesamt mehr als 120 Menschen in zehn US-Bundesstaaten an Meningitis erkrankt, teilte die US-Behörde für Krankheitskontrolle und -vorbeugung am Dienstagabend mit. Die Krankheit werde durch eine seltene Pilzinfektion verursacht.

