Offenbach (dpa) - Am Donnerstag ist es nach zum Teil zögernder Auflösung von Nebelfeldern heiter, mitunter wolkig und trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad.

Der Wind weht meist schwach, vorherrschend aus südöstlichen Richtungen und lebt im Westen Deutschlands später auf, so der Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. In der Nacht zum Freitag zieht im Westen bereits Bewölkung auf, im Osten bleibt es noch vielfach klar. Dementsprechend kühlt sich die Luft auf Tiefstwerte zwischen 8 Grad im Westen und etwa 0 Grad im Osten ab.

DWD-Deutschlandwetter

