Berlin (SID) - Der französische Biathlon-Gesamtweltcupsieger Martin Fourcade wird in diesem Winter erstmals auch im Langlauf-Weltcup an den Start gehen. "Ich möchte einfach Dinge ausprobieren, die ich vorher noch nicht versucht habe. Das Ziel ist daher erstmal die Teilnahme, obwohl ich mir sicher bin, dass ich am Tag vor dem Rennen sicher ein konkreteres Ziel habe", sagte Fourcade laut biathlon-online.de im Gespräch mit einer französischen Zeitung.

Demnach peilt der viermalige Weltmeister einen Start zum Saisonauftakt im schwedischen Gällivare Ende November an. "Ich möchte damit kein zweiter Björndalen sein, sondern einfach eine gute Zeit haben", sagte Fourcade in Anspielung auf den norwegischen Biathleten Ole Einar Björndalen, der 2006 ein Weltcuprennen bei den Spezialisten gewonnen hatte.