Berlin (dpa) - Um die Kosten bei der Energiewende in den Griff zu bekommen, will Umweltminister Peter Altmaier den Ausbau von Wind- und Biogasanlagen in Deutschland begrenzen. Ähnlich wie bei der Solarenergie sei das auch für diese Energiearten sinnvoll, betont der Minister in seinem Vorschlag für eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Das Ausbautempo soll regional stärker mit dem Ausbau der Netze abgestimmt werden, um hohe Zusatzkosten zu verhindern. Ob eine Reform noch vor der Bundestagswahl möglich ist, gilt als fraglich.

