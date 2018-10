Dublin (dpa) - Bei typisch irischem Schmuddelwetter ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Dublin gelandet. Alle 19 einsetzbaren Spieler und der gesperrte Kapitän Philipp Lahm waren mit an Bord der Lufthansa-Sondermaschine LH 342 von Frankfurt.

Am Abend steht für das Team von Bundestrainer Joachim Löw das Abschlusstraining im neuen Aviva Stadium an. Dort spielt Deutschland im dritten Qualifikationsspiel für die WM 2014 in Brasilien gegen Irland. Derzeit führt die DFB-Auswahl die Gruppe C mit zwei Siegen an. Die Iren haben einen Erfolg auf dem Konto.

«Gegen Österreich haben wir viele Fehler gemacht in vielen Bereichen. Aber diese Dinge werden wir besser machen», versprach DFB-Chefcoach Löw. Auf dem 95 Minuten langen Flug von Frankfurt nach Dublin hatte er über seine letzten Personalentscheidungen gegrübelt. Der Dortmunder Mario Götze konnte wegen einer Oberschenkelblessur zuletzt nur eingeschränkt trainieren. Mats Hummels, Lars Bender und Ilkay Gündogan fehlen wegen Verletzungen. «Wir müssen unser Spiel durchziehen. Das hat uns in der Vergangenheit stark gemacht», forderte Löw trotz der Ausfälle.