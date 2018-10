Dortmund (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund beklagt den nächsten Verletzten. Nationalspieler Kevin Großkreutz erlitt eine Kapsel- und Bänderdehnung im rechten Sprunggelenk, wird aber aller Voraussicht nach kein Spiel verpassen. Der Mittelfeldspieler soll am Dienstag wieder ins Training einsteigen, am Wochenende ruht wegen der Länderspielpause der Spielbetrieb in der Bundesliga.

Auf der Verletztenliste stehen nach der vorherigen Partie in Hannover bereits Jakub Blaszczykowski (sechs Wochen Pause wegen Teilriss der Syndesmose und des Außenbandes), Sven Bender (Schädel- und Augapfelprellung) und Mats Hummels (schwere Mittelfußprellung/beide rund zwei Wochen Pause).