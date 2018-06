Heimstetten (SID) - Unmittelbar nach dem Comeback von David Alaba ist eine Diskussion zwischen Fußball-Rekordmeister Bayern München und dem österreichischen Fußballverband ÖFB entbrannt. Österreichs Nationaltrainer Marcel Koller will den 20-Jährigen für das Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Kasachstan nominieren, Alaba möchte dem unbedingt nachkommen, Bayern-Coach Jupp Heynckes lehnt dies aber kategorisch ab.

"Ich will unbedingt spielen", sagte Alaba nach seinem 90-minütigen Einsatz beim 2:0 (1:0)-Sieg bei Drittliga-Spitzenklub SpVgg Unterhaching, wo er zweieinhalb Monate nach seinem Ermüdungsbruch im linken Fuß über 90 Minuten durchspielte. "Man muss klug handeln", entgegnete Heynckes: "David ist noch nicht so weit, auf höchstem Niveau zu spielen. Deshalb gehen ich davon aus, dass Marcel Koller so klug ist, auf Spieler zu bauen, die sich anbieten."

Das Spiel in Heimstetten, dass die Bayern durch Tore von Nachwuchs-Stürmer Dale Jennings (42.) und Emre Can (70.) gewannen, sei "ein guter Test für David" gewesen, ergänzte der Coach. Alaba selbst gestand ein: "Ich habe noch viel Luft nach oben. Die letzten Prozent fehlen noch."

Wegen zahlreicher Abstellungen für Nationalteams kamen neben Can nur Torhüter Tom Starke, Alaba, Mitchell Weiser, Diego Contento und die Brasilianer Dante, Rafinha und Luiz Gustavo aus dem Profikader zum Einsatz. Alabas Ziel ist es, beim Bundesligaspiel der Bayern am 20. Oktober bei Fortuna Düsseldorf wieder zum Kader zu gehören.

