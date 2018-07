Dublin (dpa) - Es kann eine Hölle sein - das futuristisch anmutende Aviva Stadium mitten in Dublin. Doch von den «Grünen Jungs» aus Irland wollen sich Bastian Schweinsteiger und Co. nicht vom direkten Qualifikations-Weg zur Fußball-WM nach Brasilien abbringen lassen.

«Ich denke, das nicht alles so schlecht ist», erklärte der Ersatzkapitän für den gesperrten Philipp Lahm mit Hinweis auf die zwei bisherigen Siege und appellierte an seine Kollegen, auf all die Kritiken an den jüngsten Vorstellungen der deutschen Nationalelf mit einem starken Auftritt auf der «grünen Insel» Irland zu antworten.

«Gegen Österreich haben wir viele Fehler gemacht in vielen Bereichen. Aber diese Dinge werden wir besser machen», versprach Joachim Löw. Auf dem 95-Minuten-Flug von Frankfurt nach Dublin grübelte der Bundestrainer über seine letzten Personalentscheidungen. Erst nach dem Abschlusstraining am Abend im Aviva-Stadion im Stadtteil Ballsbridge, das auch die Heimstätte der irischen Rugby-Nationalmannschaft ist und in das über 50 000 Fans passen, will Löw seine Spieler davon unterrichten.

Vor den Stärken der «Boys in Green» hat der Freiburger bereits gewarnt: «Sie haben eine unglaubliche Begeisterung und einen unglaublichen Kampfgeist. Selbst wenn sie 0:2 zurückliegen, wird diese Mannschaft nie aufgeben. Das ist ihre große Qualität.»

In der letzten EM-Qualifikation hatten die Iren unter ihrem Kulttrainer Giovanni Trapattoni nur einmal verloren. Beim Turnier in Polen und der Ukraine kamen sie über die Rolle des Punktelieferanten aber nicht hinaus. Zum Auftakt der WM-Ausscheidung gewann das Team des 73-jährigen Trapattoni äußerst glücklich mit 2:1 in Kasachstan. «Die Mannschaft wird durch die italienische Schule in der Defensive gut stehen und mit Leidenschaft, Einsatz und Dynamik die Offensive suchen», vermutet Löws Assistent Hansi Flick.

Das Gegenmittel an diesem Freitag in der Arena an der Lansdowne Road heißt Selbstbewusstsein. «Wir müssen unser Spiel durchziehen. Das hat uns in der Vergangenheit stark gemacht», forderte Löw trotz der Ausfälle von Lahm, Mats Hummels, Lars Bender und Ilkay Gündogan. Mario Götze ist zudem angeschlagen.

Schon mit ihrer Körpersprache sollen die deutschen Spieler zeigen, «dass wir gut sind», verlangt Löw: «Dass wir dagegen halten in den Zweikämpfen, ist die Grundvoraussetzung. Das werden wir hinbekommen.» Immerhin tritt der Zweite der Weltrangliste gegen den 28. an, erinnerte Flick. Und in der WM-Qualifikation hat Deutschland noch nie auswärts verloren!

«Fußballerisch sind wir besser. Wir müssen dagegenhalten, dann werden wir gewinnen», betonte der Münchner Toni Kroos, für den nach Schweinsteigers Rückkehr zunächst kein Platz in der Startelf sein dürfte. Vor Schweinsteiger und Sami Khedira werden Thomas Müller, Mesut Özil und Marco Reus erwartet. Als Angriffsspitze soll - wie schon vor zehn Jahren - Miroslav Klose auf Torejagd gehen. Der hatte bei der WM 2002 beim 1:1 gegen Irland getroffen. «Wir müssen uns steigern, wenn wir erfolgreich sein wollen», sagte Khedira.

Viel wird auch von der neuformierten Viererkette vor Torwart Manuel Neuer abhängen, die Jérome Boateng, Per Mertesacker, Holger Badstuber und Marcel Schmelzer bilden könnten. In den bisherigen 16 Vergleichen mit Irland gab es neben sieben Siegen und vier Remis immerhin fünf Pleiten für das DFB-Team. Der letzte deutsche Erfolg in Dublin datiert vom Mai 1979, allerdings folgten danach auch nur noch zwei Partien (1:1, 0:0) in der irischen Hauptstadt.

Die Deutschen sehen sich zudem einem «absoluten Taktikfuchs» gegenüber, betonte Flick. Der Assistent von Löw hatte einst bei Red Bull Salzburg ein paar Wochen mit Trapattoni zusammengearbeitet. «Er wird sich das eine oder andere einfallen lassen», sagte der Co-Bundestrainer voraus. «Wir kennen ihre Qualitäten, vor allem ihr Offensivpotenzial», äußerte Trapattoni über die Deutschen.

In Richard Dunne, Kevin Doyle, James McClean, Sean St. Ledger, Glenn Whelan und Starstürmer Robbie Keane, der kurzfristig wegen Problemen an der Achillessehne absagte, haben die Iren allerdings auch sechs Verletzungs-Ausfälle.

«Es gibt einige, die eine gute Form haben - zum Beispiel Poldi in England. Das lässt auf einiges hoffen», erklärte Kroos. Wann und auf welcher Position der Wahl-Londoner Lukas Podolski zum Zuge kommt, ließ Löw offen. «Ich bin ein variabler Spieler. Egal, ob ich in der Mitte, links oder rechts spiele. Das kann der Bundestrainer sich aussuchen», meinte der Ex-Kölner selbst dazu.