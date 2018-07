Oberhausen (SID) - Ohne seine Nationalspieler hat sich Fußball-Bundesligist Schalke 04 zu einem knappen Testspiel-Sieg gemüht. Beim Viertligisten Rot-Weiß Oberhausen gewann der Champions-League-Teilnehmer mit 2:1 (1:0). Die Tore erzielten Sead Kolasinac (15.) und Philip Max (80.). Chinedu Obasi scheiterte vor 2264 Zuschauern mit einem an ihm verursachten Foulelfmeter an RWO-Schlussmann Thorben Krol (19.).

Das Comeback des verletzten Torhüters Timo Hildebrand war kurzfristig verschoben worden, er soll dafür am Samstag in der 2. Mannschaft zum Einsatz kommen. Aus dem Bundesliga-Kader standen Torhüter Ralf Fährmann, Christoph Metzelder, Marco Höger, Roman Neustädter und Obasi in der Schalker Startelf.