Hamburg (SID) - Handball-Nationalspielerin Isabell Klein hat sechs Monate nach ihrem Kreuzbanriss im linken Knie ein erfolgreiches Comeback gegeben. Beim 35:26-Erfolg des Vizemeisters Buxtehuder SV gegen Aufsteiger Metzingen stand die Spielführerin der Nationalmannschaft erstmals wieder auf dem Feld und erzielte drei Treffer. Mit 12:0-Punkten führt der BSV die Tabelle der Frauen-Bundesliga souverän an. Am Samstag treffen Klein und Co. im Spitzenspiel auf den Zweiten HC Leipzig (11:1).