Köln (dpa) - Pläne der Internet-Organisation ICANN, die persönlichen Daten von Inhabern einer Internet-Domain weltweit zu speichern, stoßen bei der deutschen Internetwirtschaft auf Ablehnung. Für diese viele Millionen Euro teure Maßnahme gebe es weder nach deutschem, noch nach europäischem Recht eine Grundlage.

Dies kritisierte der Verband der Internetwirtschaft, Eco, am Donnerstag in Köln. Die Anbieter von Internet-Domains sollen weltweit die Daten sämtlicher Personen, die eine Internetadresse registrieren, zentral erfassen und in einer Datenbank bis zwei Jahre nach Ende der Registrierung speichern. Dies sei ein neuer Anlauf für eine weltweite Vorratsdatenspeicherung, so der Verband.

Die globale Internetverwaltungsorganisation ICANN («Internet Corporation for Assigned Names and Numbers») legt die weltweiten technischen Standards für das Internet fest. Mit der geplanten Speicherung der Nutzerdaten reagiere die ICANN auf das Drängen der Sicherheitsbehörden.

Mitteilung des Eco