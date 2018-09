Moskau/Istanbul (dpa) - Nach der erzwungenen Landung einer syrischen Passagiermaschine in der Türkei gibt es widersprüchliche Angaben über die beschlagnahmte Ladung.

Türkische Medien berichteten von einer 300 Kilogramm schweren Fracht, die für das syrische Verteidigungsministerium bestimmt gewesen sei. Darunter seien auch Ausrüstungsgegenstände, die als Bauteile für Raketen verwendet werden könnten, schrieb das türkische Nachrichtenportal «Star».

Aus Moskau hieß es dagegen, es seien keine russischen Militärgüter an Bord gewesen. Ein ranghoher Vertreter der russischen Rüstungsexportindustrie sagte der Agentur Interfax: «Es waren keine Waffen oder irgendwelche Systeme oder Aggregate für Kampftechnik an Bord der Passagiermaschine - und sie konnten dort auch nicht sein.» Zugleich sagte der namentlich nicht genannte Funktionär, dass Russland die militärtechnische Zusammenarbeit mit Syrien nicht beendet habe.

Türkische F-16-Kampfflugzeuge hatten die syrische Maschine am Mittwochabend abgefangen und zur Landung auf dem Esenboga-Flughafen in Ankara gezwungen. Der türkische Außenminister Ahmet Davutoglu sagte, dem türkischen Geheimdienst hätten Informationen über «verdächtige Fracht» vorgelegen.

Der türkische Verkehrsminister Binali Yildirim betonte am Donnerstag, die Türkei sei verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihr Luftraum nur für zivile Zwecke genutzt werde. Diese Kontrolle habe sie ausgeübt und sie würde dies auch in Zukunft tun, sagte der Minister nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu.

Nach russischen Angaben befanden sich 37 Insassen in dem Flugzeug, darunter 17 russische Bürger. Der Airbus A-320 hatte Ankara am frühen Morgen in Richtung Damaskus verlassen können, nachdem die verdächtigen Teile der Ladung beschlagnahmt worden waren.

«Star»-Bericht, in Türkisch