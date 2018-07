Damaskus/Istanbul (dpa) - Die in Moskau gestartete Maschine des Typs Airbus A-320 wird von türkischen F-16-Kampfflugzeugen abgefangen und zur Landung auf dem Esenboga-Flughafen in Ankara gezwungen. Türkische Behörden sollen an Bord militärisches Gerät gefunden haben, die offenbar für die Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad bestimmt gewesen sein sollen. Unterdessen sagt Kremlchef Wlamidir Putin seine für heute geplante Türkei-Reise ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.