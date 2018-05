Köln (SID) - Diskus-Olympiasieger Robert Harting gehört zu den zehn Kandidaten für die Wahl zum Welt-Leichtathleten 2012. Der 28 Jahre alte Berliner wurde vom Weltverband IAAF als einer von drei Europäern nominiert. Favorit für die Entscheidung bei der Welt-Gala am 24. November in Barcelona ist Usain Bolt (Jamaika), der bei Olympia in London über 100, 200 und 4x100 m seinen Dreifach-Sieg von Peking 2008 wiederholt hatte. Mitfavoriten sind der neue Zehnkampf-Weltrekordler Ashton Eaton (USA) sowie der britische Langstrecken-Doppel-Olymiasieger Mo Farah. Bei den Frauen gilt Allyson Felix nach Gold über 200 m und mit beiden USA-Staffeln als Favoritin.