Stockholm (dpa) - Erstmals geht der wichtigste Literaturpreis der Welt direkt nach China: Der Schriftsteller Mo Yan bekommt in diesem Jahr den Nobelpreis. Das teilte die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm mit.

Der 57-Jährige ist mit seinen Geschichten, die das Dorfleben schildern, in seiner Heimat sehr erfolgreich. Die Verfilmung seines Romans «Das rote Kornfeld» gewann 1988 den Goldenen Bären bei der Berlinale.

Der Autor gilt zwar oft als staatstreu, umgeht aber auch immer wieder geschickt die Zensur im kommunistischen China. Mo Yan reagierte «überglücklich und erschrocken», wie Staatsmedien berichteten. Deutschen Lesern sind Romane wie «Die Knoblauchrevolte» oder «Die Schnapsstadt» bekannt. Die Familiensaga «Das rote Kornfeld» wurde von seinem berühmten Landsmann Zhang Yimou verfilmt.

In ersten Reaktionen in Deutschland wurde die Vergabe gefeiert. Martin Walser sagte, er halte Mo Yan für «den wichtigsten Schriftsteller unseres Zeitalters». Der Kritiker Denis Scheck meinte: «Am literarischen Firmament ist ein neuer Fixstern erschienen.»

Der Nobelpreis ist mit umgerechnet 930 000 Euro (8 Millionen Schwedischen Kronen) dotiert. Die Nobelpreise werden traditionsgemäß am 10. Dezember überreicht, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Im vergangenen Jahr hatte der schwedische Lyriker Tomas Tranströmer die Auszeichnung erhalten. Letzte deutschsprachige Preisträgerin war 2009 die in Rumänien geborene Berlinerin Herta Müller.

Die Jury begründete ihre Wahl 2012 damit, dass Mo Yan «mit halluzinatorischem Realismus Märchen, Geschichte und Gegenwart vereint» habe. Der Sprecher der Jury, Peter Englund, sagte im Rundfunksender SR: «Wir haben es mit einer einzigartigen Autorenschaft zu tun. Sie hat uns einen einzigartigen Einblick in ein einzigartiges Milieu verschafft.»

Mo Yan sei eine «Mischung aus Faulkner, Charles Dickens und Rabelais». Er schildere eine dörfliche Welt in einem Teil Chinas, die den meisten fremd sei. «Mo Yan ist nicht als Intellektueller dort hinabgestiegen, sondern er ist selbst ein Teil davon», sagte Englund.

Zuletzt war der Literaturnobelpreis im Jahr 2000 mit Gao Xingjian an einen chinesischen Autoren gegangen. Der international weitgehend unbekannt gebliebene Xingjian lebte damals wie heute im Exil in Paris und wurde deshalb Frankreich zugeordnet.

Mo Yan wurde in den Tagen vor der Verkündung sowohl bei den Wetteinsätzen wie auch in qualifizierten Spekulationen als Favorit unter anderem neben dem Japaner Haruki Murakami und der Kanadierin Alice Munro gehandelt. Zuletzt sickerte durch, dass die skandinavischen Juroren als eine von drei «bevorzugten» TV-Stationen auch einen chinesischen Sender nach Stockholm eingeladen hatten.

Mo Yan, der normalerweise in Peking lebt, erfuhr in seinem alten Heimatdorf Gaomi in der ostchinesischen Provinz Shandong von der Auszeichnung. Danach schaltete er offenbar sein Handy ab und war deswegen nicht mehr zu erreichen.

In ihrer «bibliografischen Notiz» meinten die Juroren, der Preisträger habe als Autor auch «auf der älteren chinesischen Literatur und mündlichen Erzähltraditionen des Volkes» aufgebaut. Weiter hieß es: «In seinem Heimatland wird er trotz seiner gesellschaftskritischen Haltung als einer der führenden zeitgenössischen Schriftsteller betrachtet.»

Beim Carl Hanser Verlag in München kommt im kommenden Frühling der neue Roman «Wa» (Frösche) heraus.

